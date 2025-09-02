В ЭПК УрФУ опровергли обвинения бастующих сотрудников в недобросовестности руководства

В экспериментально-производственном комбинате УрФУ опровергли заявления рабочих, утверждающих о недобросовестных действиях их руководства. Ранее сотрудники комбината обратились за помощью к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру, заявив, что они долго время получают урезанную зарплату и подвергаются давлению со стороны вышестоящих.

"Приведенные в запросе утверждения являются недостоверными. Гарантированная часть оплаты труда выплачивается рабочим ЭПК своевременно и в полном объеме. В то же время у некоторых работников возможно изменение премиальной части оплаты труда в связи с меньшей выработкой и меньшим количеством общего рабочего времени, в том числе по причине их нетрудоспособности", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ЭПК УрФУ.

Сотрудники также жаловались на неисправное оборудование, на котором начальник цеха якобы заставляет работать вопреки технике безопасности. По их словам, якобы игнорируются даже своевременные указания на эти неисправности, что в результате уже якобы приводило к пожару. В пресс-службе ЭПК заявили, что эта информация также не соответствует действительности и все неисправное оборудование выводится в ремонт службой главного механика, а в случае выявления неисправности работники информируют руководителя и приостанавливают работу до выяснения ее характера.

Также бастующие заявляли, что на работу по выполнению гособоронзаказа вместо неугодных, но опытных сотрудников, ставятся стажеры, а продукция, по личному решению начальника цеха, не проходит все стадии контроля.

"На работу принимаются сотрудники должной квалификации и новым сотрудникам поручается работа, соответствующая их разряду. Вся продукция ГОЗ проходит обязательный контроль ОТК, как на стороне исполнителя, так и на стороне заказчика. Существующая система военной приемки практически исключает брак", - добавили в ЭПК УрФУ.

Напомним, что по словам рабочих, весь конфликт начался с закупки более 20 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования для выполнения гособоронзаказа. Тогда рабочие обратились к руководству по поводу повышения заработной платы, однако, по их словам, получили категоричный отказ, а при любой попытке настоять на своем встречались с давлением и угрозами.