В Бердюжском округе построят крупные очистные сооружения канализации

В Бердюжском округе Тюменской области планируется строительство канализационных очистных сооружений, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. Это один из первоочередных объектов, предусмотренных концессионным соглашением, которое будет подписано в текущем году.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев отметил, что 16 концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения планируется заключить в городе Ишиме, городе Ялуторовске, Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Заводоуковском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Ялуторовском и Ярковском округах.

"Разработана проектная документация, получена государственная экспертиза по проекту строительства канализационных очистных сооружений в Бердюжском округе. Это один из 16 муниципалитетов, которым областная дума одобрила заключение концессионных соглашений. С января 2026 года на территорию заходит концессионер, который реализует подготовленный проект".

Проработанные проекты концессионных соглашений, которые планируется подписать до конца текущего года, предполагают строительство в муниципалитетах области 16 канализационных очистных сооружений.

На текущий момент новые КОС возводят в Упоровском и Юргинском округах. В Казанском округе идет масштабный капитальный ремонт сооружений очистки сточных вод.