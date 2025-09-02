В горах Красной поляны пропал опытный горный гид

В районе Красной поляны пропал опытный альпинист и горный гид. Вместе с двумя коммерческими туристами он пошел по маршруту Черничная тропа 29 августа, но до сих пор не вернулся, передает Telegram-канал Mash.

Сейчас на поиски 58-летнего гида Сергея Мельникова отправились сотрудники МЧС с собаками.

Маршрут Черничная тропа ведет от Красной поляны к альпийским лугам хребта Аибга. Он рассчитан на пешую прогулку продолжительностью несколько часов. Однако 30 августа от Мельникова пришло сообщение, что группа заночевала в горах. Спальников и палаток у туристов с собой не было. 31 августа туристы спустились на Красную поляну без гида, по их словам, он устал и не смог продолжать путь.

Сообщается, что у гида с собой нет запасов еды и воды.

По данным канала, у Мельникова огромный опыт как у альпиниста. В 2022 году он участвовал в сложнейшей экспедиции на Аннапурну IV – один из самых сложных семитысячников мира.