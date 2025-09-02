Эрдоган: Путин и Зеленский не готовы к встрече

Президенты Украины и России не готовы к двусторонней встрече, такой вывод сделал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита на саммит ШОС в Китай, где он встречался с Владимиром Путиным, передает газета Milliyet.

При этом Эрдоган надеется, что конфликт на Украине в итоге будет урегулирован дипломатическим путем, а уровень текущих российско-украинских переговоров будет постепенно повышен до глав государств.

"Постепенное повышение уровня переговоров — это путь, которого мы желаем. Необходимо преобразовать надежду на мир в ориентированные на решение и конкретные результаты. Для этого мы должны заниматься этим вопросом на уровне руководителей", - заявил Эрдоган.