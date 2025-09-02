Вынесли украшений на 9 млн рублей: подробности налета на ювелирный магазин в Ревде

В свердловском Главке МВД рассказали подробности дерзкого вооруженного налета на ювелирный магазин "Золотая рыбка" в Ревде.

Напомним, уголовное дело расследуется в отношении трех жителей Екатеринбурга. В конце прошлой недели суд отправил их под арест до 27 октября.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, разбой под угрозой пистолета в торговой точке на улице Чайковского, 33 был совершен вечером 27 августа перед закрытием магазина.

"Трое молодых уральских "гангстеров" 2003 года рождения с масками на лицах, вероятно, насмотревшись боевиков, ворвались внутрь служебного помещения, запугали "стволом" и молотком менеджера, после чего похитили из витрины стеклянного шкафа планшеты с ювелирными украшениями в количестве 32 штук на общую сумму около 9 млн рублей. Добычу любители чужих драгоценностей спрятали в большую черную сумку. Пытаясь скрыться с солидным кушем, преступники побежали к припаркованному во дворе автомобилю Меrсеdes. Но насладиться красивой и беззаботной жизнью жуликам не удалось. По "горячим следам" в ходе успешной спецоперации представители МВД, Росгвардии и ФСБ бандитов задержали", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

По его данным, злоумышленники, приехав в Ревду, долго готовились к нападению.

"Прежде чем пойти на дело, члены преступной группы на протяжении трех суток, ночуя прямо в салоне иномарки, тщательно подбирали объект, где можно без особых проблем поживиться. Все они ранее не судимы. Один работает на машиностроительном заводе, второй – студент колледжа машиностроения, а третий официально не трудоустроен. Тягу к дорогим блестящим "цацкам" задержанные объяснили сыщикам угрозыска острой потребностью в деньгах и наличием якобы накопившихся долгов. Похожий криминальный эпизод на счету задержанной полицией банды есть и в столице Среднего Урала, где ранее был ограблен табачный магазин", - добавил Валерий Горелых.

Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

"Похищенные украшения, а также предмет с глушителем, похожий на пистолет, и другие вещественные доказательства оперуполномоченные изъяли. Задержанные теперь "отдыхают" от повседневных финансовых хлопот на известном региональном "курорте" под названием СИЗО, что на улице Репина в Екатеринбурге", - резюмировал полковник Горелых.