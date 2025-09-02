В "Гортрансе" Екатеринбурга опровергли слухи о кондукторах, выгоняющих детей из трамваев

В "Гортрансе" Екатеринбурга опровергли слухи о кондукторах трамваев, которые выгоняли детей из салона, игнорируя их право ездить в общественном транспорте бесплатно. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"Сотрудники "Гортранса" Екатеринбурга вчера, 1 сентября, весь день смотрели видео из трамваев на линии, откуда по фейковому поводу пошли новости про (выброшенного на рельсы) высаженного безбилетного школьника. Не нашли. Нашли типичное видео с пионЭром, который безрезультатно пытался дать кондуктору денег", - говорится в сообещнии.

Вчера в местных пабликах появились комментарии, что в трамвае №24 кондуктор, несмотря на заявление ребенка, что он школьник, и букет цветов в его руках, потребовал от мальчика оплату проезда, а когда тот отказался, выгнал из салона. Упоминались и случаи, когда детей все же вынуждали платить. Стоит напомнить, что с 1 сентября в Екатеринбурге дети с 7 до 18 лет могут ездить на общественном транспорте бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего его статус ученика учебного заведения.

Тогда же в пресс-службе мэрии заявили, что в подобных случаях необходимо запомнить время, номер маршрута и остановку, на которой от учащегося потребовали оплату или где его высадили за отказ оплатить проезд. Эту информацию нужно направить в мэрию через форму обратной связи.