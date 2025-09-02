АТОР: Введение Китаем безвизового режима увеличит турпоток из России на 30‑40%

Введение безвизового режима для россиян в Китае может привести к увеличению турпотока из РФ на 30–40%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Данная мера повлияет более существенно, чем мы даже можем ожидать. Связано это с тем, что Китай и без того находится в очень динамичном росте по притоку российских граждан с туристическими и деловыми целями", — сказал он ТАСС.

Ранее стало известно, что Китай отменяет визы для россиян. Мера вводится на год – с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 гг. Россияне с обычным загранпаспортом смогут находиться в КНР без визы 30 дней.