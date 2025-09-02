02 Сентября 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В селе Карабаш Ялуторовского округа открыли спортивную площадку

В селе Карабаш Ялуторовского округа открыли спортивную площадку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Многофункциональный спортивный объект расположился рядом со школой. Он построен на средства муниципалитета. Несколько уличных тренажеров рядом с площадкой появились благодаря поддержке Тюменской областной думы.

"Для местных жителей и школьников многофункциональная площадка – замечательный подарок на День знаний. Карабашские ребята любят заниматься спортом. Пусть новый спортивный объект станет стимулом для покорения новых вершин в соревнованиях разного уровня", - сообщил глава муниципалитета Андрей Гильгенберг

Это третья площадка, открытая летом в округе. До нее были открыты площадки в селах Новоатьялово и Коктюль.

Отметим также, что губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что провел прием граждан по личным вопросам и выслушал просьбы двух жительниц региона. Одна из них - Анна Долинская из села Старый Кавдык Ялуторовского муниципального округа попросила благоустроить спортивную площадку рядом с местной школой. Чтобы малыши могли там играть, а жители постарше – заниматься спортом. Александр Моор поручил до 15 октября завершить все работы.

Теги: Карабаш, спортивная площадка, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

