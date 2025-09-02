Туристка попала под камнепад на скалах Пастухова на Эльбрусе

35-летнюю туристку из Москвы на Эльбрусе завалил камнепад. Женщина получила травмы, сейчас ее эвакуируют спасатели, передает Shot. По предварительным данным, пострадавшая была в составе незарегистрированной в МЧС группы восходителей из восьми человек.

Камнепад обрушился на туристов в районе скал Пастухова – на высоте около 4700 метров (высота Эльбруса 5642 метра). Эта точка является важным этапом при восхождении на гору, часто становятся финальным испытанием в процессе акклиматизации во время подготовки к восхождению на сам Эльбрус.

На прошлой неделе в Приэльбрусье погиб известный альпинист, экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Он также стал жертвой камнепада. Вместе с группой спортсменов он совершал восхождение на пятитысячник Джангитау – одну из самых высоких вершин Северного Кавказа.