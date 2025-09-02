Азаров: Парубия убил дилетант

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Политик считает, что случившееся "не было профессиональным убийством, это не готовили профессионалы".

"Из Львова этот человек поехал не куда-нибудь, а через Тернопольскую область в Хмельницкую. Это надо быть сумасшедшим. Совершив покушение на Парубия, а это одиозная фигура, нацистская, бандеровская, проезжать через бандеровские области, когда до границы с Польшей, например, 75 км максимум? Да и интерьер хаты, где его задержали, не свидетельствует о том, что это было что-то серьёзное, солидное", - написал Азаров в своём telegram-канале.

По мнению Азарова, если бы убийство готовили серьёзно, у нападавшего были бы солидные документы, гарантированный отход.

"Ещё до всяких перехватов он мог бы 70 км проехать, его никто бы не хватился. Да и какой профессионал стал бы восемь раз стрелять в спину человеку, когда он упал, и тот мог спокойно подойти? Есть такие моменты, которые настораживают против версии, которая продвигается официально – что это российский след, что подготовлено аккуратно", - написал Азаров.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Позднее Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след".