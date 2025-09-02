"РЖД" начнут испытания высокоскоростного поезда в 2027 году

"Российские железные дороги" начнут испытывать поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) летом 2027 года, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. К этому моменту холдинг "Синара-Транспортные машины" должен создать составы для испытаний.

Испытываться поезда будут непосредственно на участках ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом (которые к тому моменту уже тоже должны быть готовы, рельсы для магистрали создает холдинг Evraz.

Также в процессе создания двигатели для поездов: девять узлов уже проходят испытания, создание еще 30 проавансировано, производством занимается АО "Русские электрические двигатели", передает "Интерфакс".

В конце июля 2025 года вице-премьер российского правительства Виталий Савельев заявил, что до 2030 года для ВСМ Москва-Петербург должны быть поставлены 43 электропоезда. При этом до конца 2028 года на маршруте должны эксплуатироваться 28 поездов.

"Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км/ч, а скорость в эксплуатации составит до 360 км/ч", - пообещал Савельев на совещании, посвященном ВСМ.

Ожидается, что время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут. И власти хотят, чтобы по итогам 2030 года пассажиропоток на маршруте составил не менее 23 млн человек.