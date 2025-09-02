В Екатеринбурге установят восемь новых газетных киосков

В Екатеринбурге установят восемь новых киосков с печатной продукцией взамен снесенных. Об этом говорится в постановлении за подписью главы города Алексея Орлова. Документ вносит изменения в схему размещения 13 нестационарных торговых объектов уральской столицы.

Согласно постановлению, локации киосков соответствуют действующим законам, в числе которых правила благоустройства, противопожарные нормы и требования дорожной безопасности.

Под вопросом установка еще одного газетного киоска. Два потенциальных места были исключены из схемы, а для двух других пространств, напротив, специально скорректировали площадь и статус.

Напомним, предприниматели, которые хотят выбрать локацию для размещения своего киоска, могут изучить публичную карту Росреестра. На ней обозначены все необходимые данные. Информация о проводимых городом аукционах есть на официальном портале Екатеринбурга. Существующая схема размещения уральской столицы нанесена на интерактивную карту.