Со скандально известной с руководительницей управления капстроя Пыть-Яха не продлили контракт

Новый глава Пыть-Яха Сергей Елишев отказался перезаключать трудовой контракт с руководителем городского управления капстроя Ровеной Киркиной. В администрации города подтвердили Накануне.RU информацию об отставке чиновницы.

Последним рабочим днем Киркиной стало 1 сентября.

По данным "ПиГ", чиновница якобы "устроила демарш на градсовете. У мэра появились замечания к внешнему виду ее проектов, но директор УКС вместо того, чтобы обсудить детали конструктивно, вспылила и демонстративно покинула кабинет в разгар своего доклада".

Отметим, что ранее подчиненные Киркиной оказались в эпицентре скандала. Так, чиновница Екатерина Смирнова выложила в своем аккаунте видео из рабочего кабинета. На записи девушка в длинной юбке с разрезом крутится на стуле и пьет кофе. Видео сопровождалось дерзкой подписью: "Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома".

Разгорелся скандал, после которого Екатерину Смирнову подвергли дисциплинарному взысканию в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения. Ее начальнице - Ровене Киркиной также был объявлен выговор за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными.