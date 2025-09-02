В Екатеринбурге появится новый кампус для студентов УрГЮУ

В Екатеринбурге собираются построить новый студенческий кампус для будущих юристов с общежитием и, в перспективе, Арбитражным судом. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УрГЮУ им В.Ф. Яковлева.

Многофункциональный учебный корпус площадью 13 тыс. кв.м. и общежитие в 12 тыс. кв.м. расположатся в квартале улиц Колмогорова - Готвальда. Компоновка территории уже определена, а инвестор будет отобран в специальном порядке. Более того, в рамках инвестиционного проекта, разработкой которого сейчас активно занимаются в вузе, также планируется возвести гуманитарно-правовой лицей. Также прорабатывается возможность размещения нового здания Арбитражного суда Уральского округа.

Основные параметры проекта строительства в ходе состоявшейся накануне рабочей встречи в Минобрнауки РФ озвучил ректор УрГЮУ Владимир Бублик.

"Строительство кампуса является якорем программы стратегического развития вуза, как ведущего образовательного юридического центра России", - отметил Владимир Бублик.

Проект развития кампуса УрГЮУ поддержал и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, включив его в свою предвыборную программу.