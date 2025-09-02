02 Сентября 2025
в россии
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Экс-участник "Смысловых галлюцинаций" не смог обжаловать приговор

Экс-участник уральской группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин не смог обжаловать свой приговор. Бывший музыкант все же отправится в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в ноябре 2024 года Бурдин со знакомыми выпивали в квартире на улице Энергостроителей в Екатеринбурге. В какой-то момент вспыхнула ссора, и один из товарищей в ответ на оскорбление со стороны Владимира ударил того по лицу, повредив очки. Бурдин схватил нож и нанес обидчику один удар в живот.

Два других собутыльника, ставшие свидетелями разборки, отобрали у него нож и удержали от дальнейших действий. В итоге раненому был причинен тяжкий вред здоровью. Сам Бурдин вину не признал и заявил, что по просьбе одного из свидетелей "оговорил себя из чувства ложного товарищества".

Владимир Бурдин в суде(2025)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В июле нынешнего года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Бурдину 3 года колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор был обжалован прокурором и адвокатом экс-музыканта. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение без изменений. Бурдину придется отправиться в колонию.

Ранее об аресте Владимира Бурдина высказывался экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец.

Теги: Бурдин, приговор, дело, облсуд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

