В Екатеринбурге появится "Стена благодарности", посвященная 80-летию Победы

В Екатеринбурге появится "Стена благодарности", посвященная 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Новый коллективный арт-объект позволит каждому участнику почувствовать себя художником и в буквальном смысле приложить руку к уличному искусству.

Организатором выступает команда "Стенограффии". Всех желающих порисовать приглашают к дому на улице Бакинских комиссаров, 50А в субботу 6 сентября в 13.00. Присоединиться к проекту могут как профессиональные художники и любители, так и обычные граждане, желающие оставить свой след в создании исторического арт-объекта.

За основу эскиза были взяты истории горожан и из близких во время войны. До этого организаторы просили екатеринбуржцев присылать письма с фронта, фото наград, снимки и истории семей, которые они бережно хранят.

Напомним, что международный фестиваль уличного искусства "Стенограффия" проходит в Екатеринбурге в 16-й раз. В этом сезоне будут созданы более 15 новых арт-объектов, над которыми работают художники из шести городов России, а также Франции, Швейцарии, Германии и Португалии.