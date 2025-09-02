Бастрыкин поручил проверить мигрантов, избивших водителя в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался нападением мигрантов на мужчину в Екатеринбурге.

Читайте также: Мигрантские анклавы распространяются по России

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных сетей стало известно, что в столице Урала приезжие избили водителя из-за дорожного спора. Мужчине были нанесены множественные удары. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела. Также поручено проверить законность нахождения этих мигрантов на территории России.

Это не первый случай нападения иностранцев на жителей Екатеринбурга, на который обращает внимание глава СКР. В августе житель города был жестоко избит толпой приезжих, и Бастрыкин требовал доложить о расследовании.