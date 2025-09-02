Китай отменяет визы для россиян

Китай отменяет визы для россиян. Новое правило будет действовать уже с 15 сентября.

Россияне с обычным загранпаспортом смогут находиться в Китае без визы 30 дней. Мера вводится на год – с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 гг., приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, сказанные на брифинге.

За первые пять месяцев 2025 г. вырос турпоток из российской столицы в китайскую. Он вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это случилось на фоне того, что турсезон 2025 г. принес заметные изменения: цены на организованный отдых выросли в среднем на 25-30%, а традиционные варианты стали менее доступными. По данным аналитиков, 81% россиян выбирают путешествия по стране, предпочитая поезда, 18% — самолеты, но и здесь не обошлось без сюрпризов — самые популярные курорты Краснодарского края подорожали на треть.