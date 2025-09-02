В Ижевске подростки готовили теракт на объекте ОПК

Подростки планировали совершить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, трое подростков 15, 16 и 17 лет в июле "в поисках быстрого заработка" установили контакт в мессенджере с представителем украинских спецслужб. Они получили задание совершить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. Позднее двоим фигурантам было передано самодельное взрывное устройство. В августе при закладке устройства у проходной предприятия подростки были задержаны сотрудниками ФСБ. Они арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на террористический акт.

Ранее в Северной Осетии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. По мнению спецслужбы, его планировали совершить подростки. В Моздоке задержаны двое подростков – граждан России. Они планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов, во время которого хотели использовать самодельные взрывные устройства.