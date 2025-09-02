02 Сентября 2025
в россии
Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" подписал защитника – двукратного обладателя Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" заключил односторонний контракт с титулованным защитником Дмитрием Юдиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон. Юдин из Свердловской области и родился в Нижнем Тагиле. Он начинал заниматься хоккеем в школе местного клуба "Спутник". В Континентальной хоккейной лиге выступал за петербургский СКА, московский "Спартак" и казанский "Ак Барс".

Всего у новичка "Автомобилиста" 618 матчей в КХЛ и 119 (29+90) набранных очков при показателе полезности +60. Дмитрий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017), а также серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России (2015).

Напомним, недавно "Автомобилист" стал победителем предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который проходил в Санкт-Петербурге. В новом регулярном чемпионате КХЛ уральцы стартуют тремя выездными матчами.

Теги: Автомобилист, Юдин, защитник, контракт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

