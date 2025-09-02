Трамп готовит заявление из Овального кабинета на фоне слухов о его здоровье

Президент США Дональд Трамп сделает некое заявление из Овального кабинета днем в среду (по местному времени). О теме выступления главы государства в его пресс-службе не сообщили.

Появление президента перед камерами состоится после нескольких дней спекуляций на тему состояния его здоровья и продолжительного отсутствия на публике. На прошлой неделе единственные фотографии Трампа были сделаны во время его визита в гольф-клуб в Вирджинии. В СМИ и соцсетях начали говорить о возможных осложнениях хронической венозной недостаточности – диагноз был поставлен Трампу в июле. Журналисты не перестают говорить об обширном синяке на тыльной стороне правой ладони у президента, который он периодически замазывает гримом. Также было замечено, что у Трампа сильно отекают голени и лодыжки.

Слухи о состоянии здоровья президента США усилили комментарии вице-президента Джея Ди Вэнса – тот высказал уверенность, что сможет стать преемником Трампа, если с главой государства "случится что-то плохое".

Таким образом, СМИ считают возможным обращение Трампа к нации по поводу его здоровья (или он захочет развеять накопившиеся вопросы). Но также возможны заявления по поводу ситуации в округе Колумбия (Трамп пытается радикальными способами побороть в этой провинции преступность) или конфликтов на Украине или в Израиле, торговых войн и других международных тем.