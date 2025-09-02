Bloomberg: Дания хочет обязать импортеров газа доказывать, что он не российский

Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток". Также Копенгаген намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в ЕС, пишет Bloomberg.

После начала СВО страны ЕС поставили цель отказаться от российского трубопроводного газа к 2028 году. В мае 2025 года Еврокомиссия представила проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. Правда, не все страны с этим согласны.

В предлагаемом документе особое внимание уделено "Турецкому потоку". Причем вводится "презумпция российскости" газа.

"Предполагается, что природный газ, поступающий в ЕС через границы или точки соединения между ЕС и Россией или Белоруссией, а также через точку соединения Странджа-2 / Малкоклар ("Турецкий поток"), экспортируется прямо или косвенно из России, если не предоставлены однозначные доказательства обратного", — говорится в проекте.

Недавно глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала "навсегда" решить вопрос с газом из России. По данным Reuters, Европа планирует ввести запрет на новые контракты на поставку газа уже с 1 января 2026 года. Подписанные до 17 июня 2025 года краткосрочные контракты придется завершить за год, а долгосрочные — к 1 января 2028 года.

Член Центрального совета "Справедливой России - За правду" писатель Николай Стариков считает, что не случайно Дания выдвинула свои предложения. А причина в... Гренландии.

"Хочешь ее сохранить - приходится вертеться ужом. На самом деле американцы руками датчан пытаются "улучшить переговорные позиции". Как это будет выглядеть на практике, [президент РФ Владимир] Путин им показал на саммите ШОС: Россия поддерживает китайские инициативы по строительству нового глобального управления. И тем улучшил наши переговорные позиции", - написал Стариков.