Бывший вице-губернатор Самарской области не признает вину по второму делу

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин не признает вину по второму уголовному делу о хищении 3,8 млн рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА.

Ранее стало известно, что Гендина обвиняют в хищении в особо крупном размере – около 100 млн руб. Экс-чиновник вину не признает. Следствие считает, что Гендин, рассказывая потерпевшим о якобы имеющихся у него связях в Правительстве России и администрации президента, обманным путем получал деньги за выдачу разрешения правительства на строительные работы. Сейчас Гендин занимается предпринимательской деятельностью. В 80-90-х годах работал адвокатом и позже - прокурором в Москве.