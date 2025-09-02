В 40% компаний есть удаленно работающие сотрудники

Доля компаний, в которых есть сотрудники, работающие в удаленном режиме, составляет 39%. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob представителей 1000 предприятий и организаций из всех округов России.

Значимых различий между Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами России нет, эта доля везде одинакова. При этом снижается доля компаний, где сотрудники работают дистанционно из-за рубежа. Если в июне 2023 года такие сотрудники работали в 9% компаний, то в августе 2025 года – только в 4%.

В удаленном режиме работает лишь небольшая часть сотрудников. Так, в 74% организаций сообщили, что это менее 10% штата.

Главным образом дистанционно работают в сфере информационных технологий, в сфере продаж и инженеры. Также этот режим иногда используется для юристов, кол-центров, сферы маркетинга и некоторых других профессий.

Делается вывод, что удаленная работа в России перешла в стабильный и точечный формат и применяется там, где это действительно имеет смысл и эффективно.