В Екатеринбурге водителя автобуса привлекли к административке из-за выпавшей из салона пенсионерки

В Екатеринбурге 38-летнего водителя автобуса привлекли к административной ответственности по ст.12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Поводом послужил инцидент, произошедший накануне, когда из салона на дорогу выпала 70-летняя пассажирка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области, 1 сентября водитель автобуса марки ПАЗ маршрут №54 двигался по проспекту Ленина со стороны ул. Пушкина, в сторону ул. Карла Либкнехта. На остановке он не убедился в безопасности выхода пассажира и допустил падение женщины. Сам водитель, чей стаж за рулем составляет 17 лет, пояснил, что у него сработал "антизажим" в автобусе, после чего он повторно закрыл двери и поехал дальше в маршрутном направлении.

Пенсионерка выпала из автобуса прямо на дорогу. К ней сразу подбежали прохожие и помогли встать. После этого на место была вызвана "скорая помощь", которая госпитализировала пострадавшую в больницу №24 с телесными повреждениями.