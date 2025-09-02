Алексей Текслер 1 сентября открыл инновационный лицей «Созвездие» в Челябинске

В Челябинске 1 сентября открыли новое здание многопрофильного лицея № 148 «Созвездие».

В торжественной линейке приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер.

Обращаясь к учителям, лицеистам, всем присутствующим Алексей Текслер сказал: «Рад, что в нашем регионе создаются такие современные инновационно-образовательные центры. Могу с уверенностью сказать, что лицей «Созвездие» – одно из лучших образовательных учреждений нашего региона, полностью отвечающее современным стандартам».

В новой школе будут обучаться 1100 детей. Для учебного процесса созданы все условия – современные классы, лаборатории для ведения научной деятельности, просторная библиотека.

Директор инновационного лицея «Созвездие» Лариса Демчук рассказала губернатору, что кабинеты укомплектованы всем необходимым для учебы инвентарем, оборудованием, есть меловые и иинтерактивные доски.

«У нас также имеется два спортивных зала, футбольное поле, беговые дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки», – добавила Лариса Демчук.

Холлы школьного здания стали новыми познавательными пространствами, здесь размещена информация о великих ученых, писателях, героях России, а также о достопримечательностях Челябинска и предприятиях Южного Урала.

Учащиеся лицея № 148 – одного из ведущих образовательных учреждений города - регулярно показывают высокие результаты на ЕГЭ, побеждают на всероссийских олимпиадах и творческих конкурсов.

«Это не просто современная школа, это именно образовательный центр, где кроме знаний можно заниматься спортом, творчеством, дополнительным образованием. В современных лабораториях школьники могут заниматься научной деятельностью, ориентировать себя в будущее по многим направлениям. Это по-настоящему здорово. Желаю всем школьникам получать здесь современные знания, становиться настоящими лидерами, быть патриотами нашей великой страны. Уверен, что так и будет!», – заявил Алексей Текслер.

Напомним, по данным рейтинга агентства RAEX, Челябинская область снова подтвердила высокий уровень подготовки школьников, заняв седьмое место среди всех регионов России по количеству школ, вошедших в топ-300 по конкурентоспособности выпускников. А физико-математический лицей № 31 Челябинска поднялся на третье место в общероссийском рейтинге.

В регионе уделяют особое внимание не только созданию инфраструктуры для получения знаний, но и воспитательному процессу, профориентации учащихся.

Так, в лицее «Созвездие» для развития детского самоуправления работает Центр детских инициатив, открыты профильные и предпрофильные классы, в том числе инженерные и кадетские направления.

С 2025 года в сотрудничестве с Южно-Уральским государственным университетом будет работать технологический (химико-математический) класс.

Под патронажем областной прокуратуры в лицее создан кадетский прокурорский класс. В 10–11-х классах нового лицея планируется реализовать профильную подготовку учащихся для последующего поступления на юридические факультеты вузов и дальнейшего трудоустройства в органы прокуратуры Российской Федерации.



Игорь Донгаузер в своем выступлении отметил, что для кого-то школа открыла двери впервые, а для кого-то этот учебный год станет решающим в выборе профессии.

В кадетский прокурорский класс попали юноши и девушки, которые успешно окончили девятый класс и сдавали ОГЭ по гуманитарным предметам. В рамках учебной программы в прокурорском классе предусмотрено углубленное изучение профильных предметов. Детей также будут привлекать к патриотическим мероприятиям. Для учеников-кадетов разработают свою форму. В образовательном процессе примут участие преподаватели ЮУрГУ и сотрудники правоохранительных органов.

«Мы планируем сопровождать ребят во время обучения в школе и привлекать их к участию в наших мероприятиях. Надеемся, что по окончании лицея они поступят в вуз на юридические специальности, – отметил в ходе посещения лицея «Созвезие» прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. – Создание такого профильного класса – это работа на перспективу. Через семь лет мы получим молодых, мотивированных специалистов».

Губернатор, осмотрев инновационный лицей, поздравил педагогов, выразив им благодарность за их труд. А ученикам и их родителям пожелал успехов в учебном процессе.

Алексей Текслер подчеркнул, что в День знаний в этом году на Южном Урале начали работу четыре новые школы – две в Челябинске, одна в Магнитогорске и одна в поселке Увелский. До конца года планируется завершить строительство еще двух школ. Продолжается масштабная кампания по проведению капитальных ремонтов школьных зданий региона, обновляется материально-техническая база. Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов.

«Для нас сфера образования – безусловный приоритет. Если мы говорим об успешном регионе, о его будущем, то сфера образования является фундаментальной основой этого успеха. Поэтому мы продолжим строить новые школы, будем развивать нашу высшую школу, сферу СПО, чтобы наши дети получали качественное образование и применяли его на практике, развивая наш регион и нашу великую страну», – резюмировал губернатор.