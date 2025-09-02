Свердловчанин пытался провезти на Урал коллекцию из нацистской атрибутики

Уральские таможенники обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из Германии, принадлежащей свердловчанину. Как он сам пояснил, все 15 предметов он приобретал для личной коллекции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, все вещи житель Свердловской области заказал в интернете для личной коллекции. В посылке находились документы, фотографии немецких солдат, альбомы и предметы одежды с запрещенными элементами – свастикой и изображением

имперского орла.

Посылку направили на экспертизу, которая показала - несмотря на то, что вещи приобретались для личной коллекции, они все же имеют признаки экстремистской направленности.

Возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию". Коллекционеру грозит штраф и конфискация товара.