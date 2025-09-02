В Госдуме предложили гарантировать законом рабочие места для россиян

Глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил установить гарантированную минимальную численность работников — граждан России для организаций отдельных отраслей. Такое письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову.

Он ссылается на мировой опыт и считает, что нужно создавать условия, способствующие увеличению занятости граждан России, то есть обеспечить приоритетное трудоустройство граждан страны в ключевых отраслях. Перечень таких отраслей мог бы определить Минтруд.

Нилов говорит, что в Саудовской Аравии есть программа "Саудизация". Там есть квоты для работодателей на количество мест, зарезервированных для граждан страны. Нельзя принимать иностранцев, если квота на своих граждан не выбрана. В ОАЭ есть аналогичная программа "Эмиратизация", такие же - в Катаре и Бахрейне. Похожие программы действуют в Южной Корее и Индонезии. России стоит обратить внимание на эту практику, уверен депутат. Тем более с учетом огромного количества трудовых мигрантов в нашей стране.