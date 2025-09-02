02 Сентября 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Мошенники выманили у тюменцев 1,6 миллиарда рублей за первое полугодие

1,6 миллиарда рублей выманили злоумышленники у тюменцев за первое полугодие, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Власти региона дали старт проекту против кибермошенничества. Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, цель проекта "Стопмошенники72.рф" – сформировать у людей единственно правильную модель поведения: не вступать в диалог, не верить обещаниям, сразу прерывать контакт.

"Одна из наиболее актуальных проблем всей страны, в том числе и нашего региона, – кибермошенничество. Преступники становятся все изобретательнее. Только за первые шесть месяцев 2025 года тюменцы потеряли из-за их действий более 1,6 миллиарда рублей. Но это не просто цифры – за ними личные трагедии, утраченные сбережения, жилье", - сообщил Моор.

Проект Стопмошенники72.рф(2025)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Образ проекта символичен: мошенник – это монстр. Невидимый, но опасный, он способен похитить деньги, данные и спокойствие. С ним нельзя договориться, его можно только остановить, не давая ни малейшего шанса. На сайте "Стопмошенники72.рф" можно найти инструкции, реальные истории людей, схемы обмана и практические советы, как его избежать. Все, чтобы каждый житель области чувствовал себя защищенным и уверенным.

Проект Стопмошенники72.рф(2025)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Проект реализован совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области. Важно, чтобы каждый знал правила безопасности и помогал своим близким избежать опасности.

Теги: кибермошенничество, мошенники, Александр Моор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

