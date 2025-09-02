Андрей Трубецкой: Новая школа в Белом Яре примет 1,1 тысячи учеников

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в День знаний поучаствовал в открытии новой школы в Белом Яре. Вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком Андрей Трубецкой поздравил учеников вновь построенного второго корпуса Белоярской СОШ №3 с началом учебного года.

Глава Югры отметил, что объект отвечает современным техническим требованиям и образовательным стандартам. Все аудитории укомплектованы необходимым оборудованием и учебными пособиями. В кабинетах на базе физико-химических лабораторий биологии и математики будут учиться старшеклассники, которые планируют связать свою жизнь с медициной и техническими специальностями.

Помимо просторных учебных аудиторий в здании есть планетарий, библиотека, комната для разгрузки, 25-метровый бассейн, спортзалы, актовый зал. На территории школы имеется спортивное ядро, построены игровые площадки, создана безбарьерная среда. Объект оснащен современными системами безопасности, видеонаблюдения, пожаротушения.

"Учиться здесь будут порядка 1,1 тыс. учеников, все – в первую смену. В новом корпусе получил прописку и районный Центр патриотического воспитания "Наследие", - отметил Андрей Трубецкой.

"Полная стоимость проекта с учетом эксплуатации составила 3,2 млрд руб., из них 1,8 млрд руб. – средства окружного бюджета. Это весомая поддержкой со стороны правительства региона и губернатора Югры Руслана Кухарука. Школу строили по концессионному соглашению. Ранее при помощи этого механизма подобные объекты появились в Солнечном и Нижнесортымском", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в социальных сетях.