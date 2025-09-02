"Отмечал день рождения": силовики о задержании фигуранта дела о пытках в Каменске-Уральском

Силовики раскрыли подробности задержания одного из фигурантов по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском.

Ранее сообщалось, что задержан находившийся в федеральном розыске Александр Беспалов. Он обвиняется в похищении человека группой лиц из корыстных побуждений. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но после задержания Беспалова следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу. Уралец был помещен под арест до 5 октября 2025 года.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уроженец Екатеринбурга 29 августа отмечал свой день рождения на съемной квартире, но торжество было прервано сотрудниками полиции.

"В момент задержания подозреваемый сопротивления не оказал, был задержан и помещен под стражу. Когда его "брали" и защелкивали на запястьях наручники, он обратился к сыщикам с просьбой дать обнять свою подругу, так как понимал, что теперь они увидятся нескоро. Фигуранта громкого дела оперуполномоченные передали следователям для производства с ним процессуальных действий. 16-й по счету подозреваемый – гражданин Рябов 2007 года рождения, также находящийся в федеральном розыске – где-то "залег на дно". Сыщики рекомендуют ему не усугублять ситуацию и добровольно явиться в полицию", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному грозит до 12 лет лишения свободы. На сегодняшний день к уголовной ответственности по делу о пытках на автомойке привлечены 15 соучастников (трое из них несовершеннолетние). Еще один фигурант находится в розыске.

Александр Беспалов (слева) и Сергей Рябов

Всех, кому известно о местонахождении Рябова, просят сообщить об этом по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.

"По уголовному делу проведены обыски, допрошено значительное количество свидетелей. Проведены очные ставки, проверки показаний на месте, назначены и проведены экспертизы", - добавили в СК.

Напомним, что в деле об издевательствах в Каменске-Уральском оказался замешан бывший полицейский.