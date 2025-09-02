02 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

"Отмечал день рождения": силовики о задержании фигуранта дела о пытках в Каменске-Уральском

Силовики раскрыли подробности задержания одного из фигурантов по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском.

Ранее сообщалось, что задержан находившийся в федеральном розыске Александр Беспалов. Он обвиняется в похищении человека группой лиц из корыстных побуждений. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но после задержания Беспалова следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу. Уралец был помещен под арест до 5 октября 2025 года.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уроженец Екатеринбурга 29 августа отмечал свой день рождения на съемной квартире, но торжество было прервано сотрудниками полиции.

Задержание Александра Беспалова в Екатеринбурге(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"В момент задержания подозреваемый сопротивления не оказал, был задержан и помещен под стражу. Когда его "брали" и защелкивали на запястьях наручники, он обратился к сыщикам с просьбой дать обнять свою подругу, так как понимал, что теперь они увидятся нескоро. Фигуранта громкого дела оперуполномоченные передали следователям для производства с ним процессуальных действий. 16-й по счету подозреваемый – гражданин Рябов 2007 года рождения, также находящийся в федеральном розыске – где-то "залег на дно". Сыщики рекомендуют ему не усугублять ситуацию и добровольно явиться в полицию", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному грозит до 12 лет лишения свободы. На сегодняшний день к уголовной ответственности по делу о пытках на автомойке привлечены 15 соучастников (трое из них несовершеннолетние). Еще один фигурант находится в розыске.

Александр Беспалов (слева) и Сергей Рябов

Александр Беспалов и Сергей Рябов(2025)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Всех, кому известно о местонахождении Рябова, просят сообщить об этом по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.

"По уголовному делу проведены обыски, допрошено значительное количество свидетелей. Проведены очные ставки, проверки показаний на месте, назначены и проведены экспертизы", - добавили в СК.

Напомним, что в деле об издевательствах в Каменске-Уральском оказался замешан бывший полицейский.

Теги: Беспалов, задержание, пытки, дело, полиция, СК


