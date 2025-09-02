В Томске началась подготовка к строительству межвузовского кампуса

В Томске стартовали работы по подготовке площадки, на которой будет возводиться комплекс зданий студенческого кампуса. Подготовительный этап займет около полугода, а ввод кампуса в эксплуатацию запланирован на конец 2030-го.

Современный межвузовский кампус в Томске разместится на земельном участке площадью более 55 га и будет включать жилой комплекс для студентов и аспирантов на 6 тыс. мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Площадь застройки — более 39 тыс. кв. м. На территории кампуса разместятся магазины, кафе, аптеки, фитнес-центры и другие необходимые сервисы, парки и зелёные зоны с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивный стадион; все эти объекты будут доступны для жителей и гостей Томска.

Томский межвузовский кампус расположится на улице Тургенева рядом с Особой экономической зоной "Томск". Работы ведутся в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" президентского нацпроекта "Молодёжь и дети". Организатором строительства выступил концессионер - ООО "Томский студенческий кампус", генеральным подрядчиком стала компания "Национальная инфраструктура", созданная для реализации проекта Газпромбанком и Группой компаний "Гранит".

Сейчас генподрядчик вышел на площадку для проведения подготовительных мероприятий, которые включают ограждение территории участка строительства, устройство бытового городка, площадок складирования, устройство временных дорог и монтаж необходимой коммунальной инфраструктуры. Основные строительные работы начнутся в марте 2026 года.