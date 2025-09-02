Самолет "Аэрофлота" попал в стаю птиц при посадке во Владивостоке

Во Владивостоке во время посадки самолет "Аэрофлота" попал в стаю птиц. Из-за повреждений борт вышел из строя, его пришлось заменить, из-за чего обратный рейс в Москву был задержан, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании отметили, что рейсы SU1783 за 1 сентября был "вынужденно отменен".

"При посадке в аэропорту Владивостока воздушное судно попало в стаю птиц. На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволяет выполнять рейс в Москву без проведения технических работ. Пассажиры перебронированы на другие рейсы, вылетающие 1 и 2 сентября", - сообщили в "Аэрофлоте".

В компании добавили, что на время ожидания пассажирам предоставили размещение в гостинице, напитки и питание.