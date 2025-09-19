НАТО обвинила Россию в том в нарушении воздушного пространства Эстонии

Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт вслед за Эстонией обвинила РФ в якобы нарушении воздушного пространства. В МИД Эстонии заявили, что российские истребители якобы нарушили воздушное пространство этой страны, сообщают РИА Новости.

Ранее МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.

Министерство обороны РФ еще не комментировало эти обвинения.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.