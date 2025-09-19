19 Сентября 2025
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников "Мотовилихинские заводы" в Перми с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в День оружейника приехал на оборонное предприятие "Мотовилихинские заводы" в Перми, поздравил его работников с профессиональным праздником, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Главу государства сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Владимир Путин осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. В частности, ему были продемонстрированы зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", предназначенный для борьбы с воздушными целями, и огнеметная система ТОС-2, которая уже задействована в зоне проведения СВО.

Президенту также представили планы создания нового завода – "ОДК-Пермские моторы", рассказали о создании критических технологий для авиадвигателестроения и программе создания двигателей большой тяги.

Кроме того, Владимир Путин кратко пообщался с работниками "Мотовилихинские заводы", поздравил их с профессиональным праздником.

"Мотовилихинские заводы" – старейшее из действующих предприятий на Западном Урале, градообразующее предприятие Перми, основанное в 1736 году. На сегодняшний день это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Современное военное направление "Мотовилихи" включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Теги: Мотовилихинские заводы, Владимир Путин, Визит в Пермь, День оружейника


Ранее 19.09.2025 16:27 Мск Путин прилетел в Пермь и поедет на "Мотовилихинские заводы"
Ранее 19.09.2025 13:08 Мск Над Пермью заметили военные вертолеты
Ранее 19.09.2025 11:01 Мск В Перми ждут приезда президента России Владимира Путина

