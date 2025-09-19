Игорь Бабушкин провел личный прием граждан

В ходе личного приема астраханки обратились к губернатору Игорю Бабушкину с просьбой о проведении капитального ремонта СОШ № 66 и дошкольного подразделения Гимназии №1.

Здание СОШ № 66 построено в 1938 году. Сейчас здесь обучаются более 400 детей.

Губернатор отметил, что по нацпроекту «Молодежь и дети» в 2027 году запланирован капремонт образовательной организации с финансированием более 124 млн рублей. Дополнительно более 10 млн выделят на оснащение современными средствами обучения.

Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области Алина Султанова сообщила, что на время ремонта учащиеся будут временно распределены в другие школы города.

Еще одно учреждение – дошкольное подразделение Гимназии №1 в здании 1975 года постройки – отремонтируют по нацпроекту «Семья» в 2026 году. На эти цели направят 17,5 млн рублей. После завершения работ детский сад получит новое оборудование на сумму более 4 млн рублей.

Глава региона отметил важность данных проектов для улучшения качества образования в Астраханской области и создания комфортных условий для учащихся и преподавателей.