Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин провел личный прием граждан

В ходе личного приема астраханки обратились к губернатору Игорю Бабушкину с просьбой о проведении капитального ремонта СОШ № 66 и дошкольного подразделения Гимназии №1.

Здание СОШ № 66 построено в 1938 году. Сейчас здесь обучаются более 400 детей.

Губернатор отметил, что по нацпроекту «Молодежь и дети» в 2027 году запланирован капремонт образовательной организации с финансированием более 124 млн рублей. Дополнительно более 10 млн выделят на оснащение современными средствами обучения.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области Алина Султанова сообщила, что на время ремонта учащиеся будут временно распределены в другие школы города.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Еще одно учреждение – дошкольное подразделение Гимназии №1 в здании 1975 года постройки – отремонтируют по нацпроекту «Семья» в 2026 году. На эти цели направят 17,5 млн рублей. После завершения работ детский сад получит новое оборудование на сумму более 4 млн рублей.

Глава региона отметил важность данных проектов для улучшения качества образования в Астраханской области и создания комфортных условий для учащихся и преподавателей.

