19 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

В Астраханской области рассматривают дополнительные ограничения на работу для мигрантов

"Несмотря на рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства в Российской Федерации, у нас в области за 8 месяцев текущего года выявлено на 25% нарушений закона меньше, чем за аналогичный период 2024 года", - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании совета по реализации государственной миграционной политики.

Глава региона считает, что этому способствует активная межведомственная работа. В частности, в этом году прошли масштабные рейды на объектах строительного сектора, общепита, в гостиницах, рынках и жилых помещениях, арендуемых иностранными гражданами.

Всего с января по август на миграционный учет в регионе поставлено 34 тысячи иностранных граждан, выдано 11 тысяч трудовых патентов.

"Но не все мигранты исполняют российское законодательство, у некоторых отсутствует разрешение на работу и элементарно – медицинская книжка. Это создает дополнительные риски для астраханцев", - отметил губернатор.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поручил профильным структурам проработать возможность введения дополнительных запретов для тех, кто не соблюдает закон.

«Важно найти оптимальный вариант, который позволит решить проблему нехватки рабочих рук, поддерживать бизнес и при этом сохранять общественный порядок и стабильность в нашем регионе», – отметил Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Всего в Астраханской области за восемь месяцев 2025 года выявлено 74 преступления, совершённых мигрантами – это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Губернатор поручил главам муниципалитетов совместно с полицией усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства, активнее вести профилактическую работу по предотвращению преступности среди иностранных граждан, а к нарушителям применять самые строгие меры, вплоть до лишения гражданства и выдворения из страны.

«Мы готовы создавать необходимые условия для работы иностранцев, но, повторюсь, порядок и безопасность в регионе – на первом месте», – подчеркнул глава Астраханской области.

Ещё одна важная тема – постановка на воинский учёт иностранцев, получивших российское гражданство. По закону все иностранцы-мужчины старше 18 лет, получившие гражданство РФ, должны явиться в военкомат и встать на учёт. Областной военкомат и региональное УМВД поддерживают постоянное взаимодействие с целью выявления таких лиц. Благодаря слаженной работе ведомств в Астраханской области нет граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт. Более того, четыре гражданина исполняют свой воинский долг по призыву, а 35 человек заключили контракт и отправились служить в зону проведения СВО.

игорь бабушкин, совет по миграционной политике, правонарушения, трудовые патенты


