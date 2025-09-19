В Астраханской области рассматривают дополнительные ограничения на работу для мигрантов

"Несмотря на рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства в Российской Федерации, у нас в области за 8 месяцев текущего года выявлено на 25% нарушений закона меньше, чем за аналогичный период 2024 года", - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании совета по реализации государственной миграционной политики.

Глава региона считает, что этому способствует активная межведомственная работа. В частности, в этом году прошли масштабные рейды на объектах строительного сектора, общепита, в гостиницах, рынках и жилых помещениях, арендуемых иностранными гражданами.

Всего с января по август на миграционный учет в регионе поставлено 34 тысячи иностранных граждан, выдано 11 тысяч трудовых патентов.

"Но не все мигранты исполняют российское законодательство, у некоторых отсутствует разрешение на работу и элементарно – медицинская книжка. Это создает дополнительные риски для астраханцев", - отметил губернатор.

Игорь Бабушкин поручил профильным структурам проработать возможность введения дополнительных запретов для тех, кто не соблюдает закон.

«Важно найти оптимальный вариант, который позволит решить проблему нехватки рабочих рук, поддерживать бизнес и при этом сохранять общественный порядок и стабильность в нашем регионе», – отметил Игорь Бабушкин.

Всего в Астраханской области за восемь месяцев 2025 года выявлено 74 преступления, совершённых мигрантами – это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Губернатор поручил главам муниципалитетов совместно с полицией усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства, активнее вести профилактическую работу по предотвращению преступности среди иностранных граждан, а к нарушителям применять самые строгие меры, вплоть до лишения гражданства и выдворения из страны.

«Мы готовы создавать необходимые условия для работы иностранцев, но, повторюсь, порядок и безопасность в регионе – на первом месте», – подчеркнул глава Астраханской области.

Ещё одна важная тема – постановка на воинский учёт иностранцев, получивших российское гражданство. По закону все иностранцы-мужчины старше 18 лет, получившие гражданство РФ, должны явиться в военкомат и встать на учёт. Областной военкомат и региональное УМВД поддерживают постоянное взаимодействие с целью выявления таких лиц. Благодаря слаженной работе ведомств в Астраханской области нет граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт. Более того, четыре гражданина исполняют свой воинский долг по призыву, а 35 человек заключили контракт и отправились служить в зону проведения СВО.