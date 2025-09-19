Путин прилетел в Пермь и поедет на "Мотовилихинские заводы"

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в Пермь. Он планирует посетить "Мотовилихинские заводы". В День оружейника глава государства осмотрит единственное в стране артиллерийское производство полного цикла, передает РИА Новости.

"Мотовилихнские заводы" с 2018 по 2023 гг. находились в процедуре банкротства. В 2023 году предприятие было куплено компанией-производителем бронетехники "Ремдизель", находящейся под контролем структур Ростеха. В 2024 году Генпрокуратура подала иски на несколько миллиардов рублей к бывшим собственникам пермского предприятия. Их обвиняют в выводе средств из компании, в результате чего заводы обанкротились.