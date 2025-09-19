В Ишимском округе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В Ишимском округе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В открытии ФАПа в селе Новотравное приняли участие глава Ишимского муниципального округа Сергей Ломовцев и главный врач областной больницы №4 Александр Синельников.

"Вовремя оказанная первая помощь, плановый осмотр, вакцинация, советы фельдшера — это и есть то самое первичное звено, которое держит на себе всю систему здравоохранения. Это большой шаг к тому, чтобы качественная медицинская помощь была доступна не только в крупных городах, но и в самых отдаленных уголках нашей страны", — отметил Александр Синельников.

Учреждение оснащено современными системами коммуникации — фельдшер сможет быстро получить телеконсультацию из города или вызвать бригаду, если потребуется.

ФАП построен в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Напомним, с 2022 по 2024 год в регионе, только в рамках нацпроекта "Здравоохранение", создано шесть ФАПов, приобретено и смонтировано 29 быстровозводимых модульных конструкций, поставлено 537 единиц медицинских изделий и 143 санитарных автомобиля.