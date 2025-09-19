Ограничения по визам для россиян не включили в 19-й пакет санкций ЕС

Стало известно содержание 19-го пакета санкций, которые Еврокомиссия (ЕК) предлагает Евросоюзу (ЕС) ввести в отношении России. Его положения приводит Reuters со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, а также на главу европейской дипломатии Кайю Каллас.

Один из основных пунктов - Еврокомиссия предлагает использовать российские замороженные активы для обеспечения кредитов Украине. Также предлагается полностью отказаться от российского СПГ, правда, только начиная с 2027 года.

А вот ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян в рамках пакета не предусмотрены, сообщила фон дер Ляйен.

Среди других санкций:

- новые ограничения для российских банков и иностранных банков, ведущих дела с Россией;

- ограничения в отношении 118 судов, которые могут использоваться в транспортировке российской нефти (так называемый теневой флот);

- ограничения в отношении криптовалютных платформ;

- снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель;

- ограничения в отношении российской платежной системы "Мир";

"Сейчас мы преследуем тех, кто подпитывает войну России, покупая нефть в обход санкций. Мы нацеливаемся на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года доходы от продажи нефти из России в Европе упали более чем на 90%. Теперь мы окончательно переворачиваем эту страницу", - заявила Урсула фон дер Ляйен.