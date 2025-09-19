Суд взыскал с пляжа в Верхней Пышме больше 2 миллионов рублей за упавшее на девушку дерево

Верхнепышминский городской суд взыскал с ООО "Пляж" больше 2 млн рублей после травмирования местной жительницы. Во время непогоды на нее упало дерево, из-за чего ей уже два года приходится проходить лечение. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 19 августа 2023 года, когда местная жительница вместе с супругом находились на базе отдыха "Лесная сказка" на озере Балтым. Около 15.30 погода ухудшилась и семейная пара решила покинуть базу отдыха. По дороге к автомобильной стоянке через лесной массив на девушку упало дерево.

В больнице пострадавшей диагностировали множественные травмы, расцененные как причинившие тяжкие вред здоровью. Она до сих пор не может вести полноценный образ жизни и вынуждена проходить лечение.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с ООО "Пляж", которое осуществляло на данном земельном участке деятельность по организации отдыха и развлечения граждан, компенсации морального вреда. Суд встал на сторону пострадавшей и взыскал с ответчика расходы на лечение в размере 288,2 тыс. рублей, утраченный заработок в размере 819,1 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города.