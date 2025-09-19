19 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба строительного холдинга &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

Для участников форума BIG FISH провели эксклюзивную экскурсию по Екатеринбургу

Участникам HR-форума BIG FISH показали достопримечательности Екатеринбурга. Экскурсию организовал партнер форума – строительный холдинг "Атомстройкомплекс", коллектив которого работал над реконструкцией и строительством знаковых городских объектов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, участники форума увидели Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, подземный переход на Плотинке и другие визитные карточки Екатеринбурга.

"Это наша фирменная, эксклюзивная экскурсия, в ходе которой мы рассказываем, как строительные проекты в разные исторические периоды влияли на развитие города. Ее посещают и наши сотрудники, члены их семей, партнеры – это часть корпоративной политики "Атома". Гордость за вклад коллектива в создание современного облика города, ответственность перед близкими людьми за качество построенных школ, больниц, театров – лучшая защита от выгорания и мотивация для строителей работать на совесть, постоянно расти профессионально, искренне любить свою работу", - рассказала замруководителя департамента управления персоналом строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Лариса Немкина.

Участники HR-форума BIG FISH в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Она также поделилась с участниками форума HR-практиками, которые позволяют холдингу повышать качество продукта и производительность труда. Каждый год на протяжении 20 лет рабочие холдинга принимают участие в корпоративном конкурсе профессионального мастерства, который позволяет техническим экспертам компании оценить качество выполнения строительных работ и отработать наиболее сложные узлы. Для передачи прогрессивного опыта и новых технологий в компании действует профессиональный союз "Лидер стройки".

Ежегодно в союз принимают лучших сотрудников рабочих профессий: каменщиков, плотников, сварщиков, монтажников, арматурщиков и т.д. А прямо сейчас в компании идет работа по созданию учебного центра, где помимо повышения имеющихся компетенций можно будет освоить новые. Кроме внутренних ресурсов для повышения эффективности труда компания использует и внешние, в частности, активно участвует в государственных проектах, таких как "Производительность труда".

"Высокие компетенции наших рабочих подтверждаются призовыми местами на региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства, а также государственными наградами за высокое качество строительства уникальных объектов. В компании трудятся десятки почетных строителей и архитекторов, возглавляет коллектив заслуженный строитель России Валерий Ананьев", - добавила Лариса Немкина.

Участники HR-форума BIG FISH в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Форум BIG FISH проходит в Екатеринбурге уже в пятый раз. Участие в нем ежегодно принимает порядка 4 тысяч специалистов HR-подразделений из разных компаний со всей страны, а также представители отраслевых объединений и учебных заведений.

Деловая программа форума включает выступления топовых HR-практиков, экскурсии на предприятия, нетворкинг и способствует обмену лучшими управленческими практиками, которые помогают не только удержанию профессиональных кадров, но и экономическому развитию территории.

