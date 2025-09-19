Господь покарает за покупку квартиры за 500 миллионов, - депутат Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") возмутился ценами на недвижимость в Москве, а заодно и пригрозил божьим наказанием тем, кто покупает квартиры по 500 млн руб.

"Я гулял у Москвы-реки, смотрю какие-то новостройки. Просто какие-то коробки страшные. И я ради интереса решил посмотреть, сколько стоят там эти коробки. 500 миллионов рублей за 170 квадратных метров, вы что, идиоты? Вас Господь покарает за то, что вы покупаете квартиру за 500 миллионов. Вы же за эти деньги можете построить дом своим детям, купить им велосипеды, сачки для ловли бабочек, понимаете? И они будут у вас нормальными детьми, нормально развивающимися", - цитирует Милонова радиостанция "Говорит Москва".

Согласно последней доступной декларации о доходах (за 2021 год), у Милонова в пользовании (наем на срок полномочий депутата) была квартира как раз в 169 кв. метров, местоположение ее не уточнялось. Также у Милонова были в собственности участки земли – для садоводства и для ИЖС и квартира на 100 квадратов.