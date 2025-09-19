Ozon изменит тарифы на доставку для части товаров с 1 октября

Маркетплейс Ozon с 1 октября увеличит тарифы для продавцов на доставку части товаров, передает ТАСС. "Стоимость вырастет только для продукции объем более 3 литров. При этом для 8 из 10 товаров на маркетплейсе, включая недорогие позиции стоимостью до 300 рублей, условия не изменятся", - сообщили в компании.

Для товаров объемом больше трех литров базовая стоимость доставки останется прежней, с 10 до 15 руб. увеличится стоимость каждого дополнительного литра для продавцов, размещающих товары на складе Ozon.

Для продавцов, торгующих со своего склада, стоимость каждого следующего литра составит 23 руб. вместо 18 руб.

Также компания изменит процесс возврата товаров для продавцов с собственными складами. Теперь если покупатель отменяет доставку или возвращает качественный товар, его направят на ближайший фулфилмент (склад) маркетплейса, а не на склад продавца. Опция доступна давно, но с 1 октября она станет стандартной, добавили в компании. Исключениями станут ювелирные украшения, товары, которые нельзя хранить на складах Ozon (например, шины или химические удобрения), а также товары, сделанные под заказ.