19 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область Челябинская область
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

В Екатеринбурге силовики перекрыли канал незаконной миграции: задержаны двое

В Екатеринбурге силовиками пресечен канал незаконной миграции. Работали спецслужбы сразу двух уральских регионов.

Управлением ФСБ по Свердловской области совместно с Пограничным управлением ФСБ по Челябинской области задержаны двое жителей Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в свердловском УФСБ, в 2020-2024 годах они организовали незаконное пребывание в России граждан стран Центрально-Азиатского региона.

Задержанный за организацию канала незаконной миграции в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Организаторы изготавливали поддельные трудовые договоры от имени юридических лиц, необходимые для продления срока законного пребывания в РФ. Также они занимались фиктивной постановкой мигрантов на учет без фактического предоставления жилья.

Задержанная за организацию канала незаконной миграции в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Задержаны мужчина и женщина. Против них уже возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". По местам проживания и работы фигурантов при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски. Изъяты документы и оттиски печатей, а также деньги и техника. Обнаружены списки ранее легализованных иностранцев.

Деньги, изъятые у задержанных за организацию канала незаконной миграции в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

"Уголовное дело возбуждено следственным управлением УМВД России по Екатеринбургу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Оба фигуранта в настоящее время содержатся под стражей", - прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: миграция, канал, ФСБ, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

