25-летний житель Лянтора Сургутского района перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей

25-летний житель Лянтора Сургутского района перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Заявитель рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником налоговой службы. Он пояснил, что у заявителя имеются доходы за 2024 год, которые не задекларированы. Для урегулирования вопроса необходимо явиться лично, и предложил предварительно записаться на прием. Для подтверждения электронной очереди нужно было назвать код из СМС-сообщения.

Через некоторое время после этого разговора ему пришло сообщение на электронную почту якобы от техподдержки портала электронных государственных услуг, в котором говорилось, что в личный кабинет на портале был совершен вход и номер телефона, по которому можно уточнить информацию. Перезвонив, лянторец узнал, что мошенники завладели его персональными данными, пытаются оформить кредиты и украсть с банковских счетов имеющиеся денежные средства.

Далее звонок переадресовали на лжеспециалиста банка, который посоветовал лично оформить кредиты на аналогичные суммы, а также перевести собственные денежные средства на безопасные счета, заверив, что деньги вернутся.

Потерпевший выполнил указания, оформил кредиты, а также занял денежные средства у друзей и родственников. Он совершил несколько переводов на различные банковские и виртуальные карты на сумму порядка 1 миллион 550 тысяч рублей, после чего неизвестные перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных лиц.