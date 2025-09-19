Забайкальский спикер Юрий Кон стал первым обладателем новой награды ПАДВЗ

На прошедшем впервые в Чите общем собрании Парламентской Ассоциации ее председатель Константин Дьяконов вручил Почётную грамоту спикеру Законодательного Собрания края Юрию Кону.

"За время работы в Ассоциации Юрий Михайлович продемонстрировал высокий профессионализм, исключительную компетентность и глубокое понимание социально-экономических проблем Дальневосточного федерального округа. Он, безусловно, является авторитетным и уважаемым членом Ассоциации, чье мнение всегда учитывается при принятии важных решений", - отметил глава ПАДВЗ, вручая награду.

Согласно положению, Почётной грамотой за активную и плодотворную деятельность в Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и/или существенный вклад в укрепление связей между законодательными органами макрорегиона поощряются депутаты и сотрудники аппаратов региональных Законодательных собраний, а также граждане и организации, особо отличившиеся в сотрудничестве с Ассоциацией.

Напомним, на общем собрании Ассоциации в Чите было одобрено сразу несколько инициатив, которые были сформированы депутатским корпусом Забайкалья. Также получили одобрение инициативы коллег парламентариев Забайкальского края из региональных Заксобраний регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ.