Житель Сургута заплатит 90 тысяч за предложение Трампу забрать УрФО

Житель Сургута попал под суд за комментарий в Telegram, в котором предложил президенту США Дональду Трампу забрать Уральский федеральный округ. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Доказано, что под новостным постом о необходимости изъятия у Дании Голландии, житель Сургута написал комментарий свой комментарий, который суд счел за публичный призыв к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, что попадает под ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ, и назначил обвиняемому наказание в виде административного штрафа в размере 90 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.