В Перми ждут приезда президента России Владимира Путина

В Пермь сегодня может приехать президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась в соцсетях. Как сообщают местные СМИ, на одном из промышленных предприятий Перми, а также в двух культурных учреждениях якобы ведется подготовка к возможному приезду главы государства.

16 сентября жители Индустриального района заметили кортеж с сиренами, проезжавший по улицам. Тогда и появилась информация о возможном визите главы государства. Но Путин в тот день находился на полигоне в Мулино, где проходил ключевой этап учений "Запад".

Официального подтверждения информации о возможном визите президента пока нет.

Тем не менее, в Telegram-канале "ЧП Пермь" сообщили, что сегодня был замечен кортеж из "Аурусов". Сообщают, что он движется в сторону аэропорта.

Отметим, что основной служебный автомобиль президента России — Aurus-41231SB "Сенат". Он используется с момента инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 года.