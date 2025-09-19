Госдуме предложили запретить семейным россиянам использовать презервативы

Россиянам и россиянкам, живущим в браке, предлагают запретить использование любых видов контрацептивов. С инициативой, которая уже направлена депутатам Госдумы, выступило радикально консервативная общественная организация "Сорок Сороков". В обращении говорится о "возрождении семьи" и "укреплении национальных ценностей".

В организации подсчитали: сейчас коэффициент рождаемости в стране меньше 1,5, а если ограничить гражданам доступ к контрацепции, то среднее число детей сразу вырастет до 2,5-3 на семью.

Общественники сулят стране экономические выгоды: появится молодая рабочая сила, снизится нагрузка на пенсионную систему, повысится экономический потенциал страны.

Конечно, околорелигиозное объединение затрагивает и моральный аспект: авторы инициативы считают, что в христианстве и исламе брак – это союз для продолжения рода, а искусственный контроль рождаемости считается противоречащим божественному замыслу.

"Как учит Священное Писание, – плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют, в первую очередь, эгоистичному потребительскому отношению к семье", - цитирует издание Life.Ru обращение.

В "Сорок Сороков" считают, что без презервативов институт брака в России укрепится, супруги будут более осознанно относиться к интимной жизни и воспитанию детей, снизится число разводов, дети реже будут оказываться в детских домах.